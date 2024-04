Descubra o talento oculto de Ícaro Juan Descubra o talento oculto de Ícaro Juan, um vendedor de amendoim nas praias do Rio, que encantou banhistas ao cantar 'Easy On Me'...

Descubra o talento oculto de Ícaro Juan, um vendedor de amendoim nas praias do Rio, que encantou banhistas ao cantar 'Easy On Me' da Adele. Este jovem merece destaque e aplausos, mostrando que o talento não conhece limites. Põe na Tela, Amarelo!

