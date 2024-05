Descubra os dias e horários das Eleições 2024

ND Mais |Do R7

As Eleições 2024 ocorrem no mês de outubro deste ano, onde milhões de brasileiros vão às urnas para eleger prefeito, vice-prefeito e vereadores. O primeiro turno das eleições será no dia 6 de outubro. Caso ocorra segundo turno, o pleito acontecerá no dia 27 do mesmo mês.

