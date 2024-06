ND Mais |Do R7

Descubra qual bairro de Florianópolis reduziu o preço do aluguel em maio Apenas um bairro de Florianópolis reduziu o preço do aluguel entre abril e maio deste ano, e ficou R$ 81 mais barato — no caso de...

Apenas um bairro de Florianópolis reduziu o preço do aluguel entre abril e maio deste ano, e ficou R$ 81 mais barato — no caso de um imóvel de 60 metros quadrados. Os dados são do índice FipeZap+ de maio, divulgado nesta terça-feira (18).

