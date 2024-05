Elon Musk: O visionário que esteve em Florianópolis No ano 2000, Elon Musk veio a Florianópolis com seu amigo Peter Diamandis e discutiram a possibilidade de Musk abrir uma empresa...

No ano 2000, Elon Musk veio a Florianópolis com seu amigo Peter Diamandis e discutiram a possibilidade de Musk abrir uma empresa de foguetes espaciais. Dois anos depois, surge a Tesla, e, no ano seguinte, a SpaceX, com a proposta de baratear o custo da produção das missões espaciais e chegar a Marte.

