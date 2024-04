Empate de time de SC derruba o primeiro técnico na Série D do Brasileiro A passagem do técnico Alexandre Lopes no comando do Hercílio Luz acabou. Após empatar na estreia da Série D sem gols com o Cianorte...

Alto contraste

A+

A-

A passagem do técnico Alexandre Lopes no comando do Hercílio Luz acabou. Após empatar na estreia da Série D sem gols com o Cianorte, o clube de Tubarão anunciou a saída do treinador.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Alargamento à vista: Balneário Piçarras lança edital milionário e dá mais um passo para obra

• Luta de Mike Tyson e Jake Paul vai contar para recorde no boxe

• VÍDEO! Os caras têm família… Meia espanhol dá canetas em sequência e humilha rivais



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.