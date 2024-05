ND Mais |Do R7

Entidades catarinenses se unem para garantir abastecimento de água potável Neste momento, a maior doação ao Rio Grande do Sul é a de água potável. Com a grande procura nos mercados de Santa Catarina, surge...

Neste momento, a maior doação ao Rio Grande do Sul é a de água potável. Com a grande procura nos mercados de Santa Catarina, surge a preocupação de que o preço possa aumentar ou que falte água engarrafada aqui no estado. O repórter Paulo Cesar traz informações ao vivo sobre como entidades estão se mobilizando para manter o preço e garantir estoques tanto para doações quanto para consumo. Acompanhe os detalhes dessa importante iniciativa, direto de Florianópolis.

