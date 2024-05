ND Mais |Do R7

Entidades médicas recomendam vacinação após chuvas fortes no RS Três entidades médicas - a Sociedade Brasileira de Imunizações, a Sociedade Brasileira de Infectologia e a Sociedade Gaúcha de Infectologia...

Três entidades médicas - a Sociedade Brasileira de Imunizações, a Sociedade Brasileira de Infectologia e a Sociedade Gaúcha de Infectologia - divulgaram neste sábado (11) uma nota técnica com a recomendação de vacinar as vítimas e equipes que trabalham nas operações de busca e salvamento em todo o Rio Grande do Sul.

