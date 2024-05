Equipe de Pedro Scooby encontra jacarés nas enchentes do RS A equipe de Pedro Scooby, que está realizando resgates de jet ski no Rio Grande do Sul, relatou ter encontrado vários jacarés na...

A equipe de Pedro Scooby, que está realizando resgates de jet ski no Rio Grande do Sul, relatou ter encontrado vários jacarés na cidade de Eldorado do Sul nesta terça-feira (07). Nas redes sociais, o líder da equipe de surfistas, Quinho e sua esposa, Gretha, estão compartilhando informações para ajudar as vítimas das enchentes.

