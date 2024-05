Estudantes da UFSC entram em greve e montam barricadas nos acessos ao campus

ND Mais |Do R7

Os estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) decidiram entrar em greve após uma assembleia realizada pelo Diretório Central dos Estudantes no dia 15 de maio. A decisão visa apoiar o movimento nacional dos professores e técnicos administrativos em educação, que iniciou no final de março. Nesta quinta-feira (16), barricadas foram montadas nos principais acessos ao campus da UFSC em Florianópolis, bloqueando a passagem de veículos. Durante a tarde, as entradas nos bairros Trindade, Carvoeira e Pantanal foram liberadas. A reitoria da UFSC declarou respeito aos movimentos grevistas e espera manter um canal de diálogo com os universitários. Os técnicos administrativos e professores reivindicam reajuste salarial, valorização da carreira, melhores condições de trabalho e investimentos nas instituições federais de ensino. Nesta semana, os ministérios da Educação e da Gestão e Inovação apresentaram uma nova proposta para encerrar a greve, que será analisada pelos profissionais nos próximos dias.

