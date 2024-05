ND Mais |Do R7

Estudantes da UFSC se unem à greve geral em apoio a professores e servidores “A nossa luta unificou, é estudante junto com trabalhador!”, cantaram os alunos no hall do Centro Socioeconômico da UFSC (Universidade...

“A nossa luta unificou, é estudante junto com trabalhador!”, cantaram os alunos no hall do Centro Socioeconômico da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina). Em assembleia-geral do Diretório Central dos Estudantes na terça-feira (14), foi aprovada a adesão à greve.

