Estudo da UFSC alerta para riscos de desastres ambientais

Diante da catástrofe climática no Rio Grande do Sul, a UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) divulgou estudos que alertaram para a intensificação de eventos climáticos extremos. Os pesquisadores já haviam apontado riscos de inundações e secas no Brasil.

