Estudo prevê aumento de 60% nas chuvas no Rio Grande do Sul até 2040 O Rio Grande do Sul deve ter um aumento do volume de chuvas até 2040. A informação consta em estudo do Instituto Nacional de Pesquisas...

O Rio Grande do Sul deve ter um aumento do volume de chuvas até 2040. A informação consta em estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), divulgado em novembro de 2023, que revelou que o aumento pluviométrico pode chegar até 60%. O estado gaúcho tem sofrido, nos últimos dias, com fortes chuvas que causam mortes, inundações e diversos danos no território.

