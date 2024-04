Evento solidário na UDESC apoia cães resgatados

Alto contraste

Nesta quinta-feira (25), o campus da UDESC em Florianópolis será palco de um Brechó Solidário em benefício do projeto BreDog Floripa, que cuida de cães resgatados. Todo o dinheiro arrecadado será destinado a essa nobre causa. O brechó acontecerá no Bloco Amarelo do Centro de Artes, Design e Moda, das oito da manhã às sete da noite. Além de contribuir para a moda circular e a preservação do meio ambiente, você estará ajudando na proteção e cuidado dos cães resgatados.

