Ex-vereador de SC condenado por homicídio é preso no Paraná O ex-vereador Ivonir Scherer, condenado por homicídio em 2014, foi preso na tarde de sexta-feira (19), em Foz do Iguaçu, no Paraná...

ND Mais| 21/04/2024 - 19h33 (Atualizado em 21/04/2024 - 19h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share