Exclusivo: Cesinha, ex-Figueirense, é o novo reforço do Hercílio Luz para a Série D O meia Cesinha, ex-Figueirense, deve ser o novo reforço do Hercílio Luz para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. A informação...

O meia Cesinha, ex-Figueirense, deve ser o novo reforço do Hercílio Luz para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. A informação de sua contratação foi divulgada pelo jornalista Caio Maximiano e confirmada pelo ND Mais.

