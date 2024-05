Exclusivo: Dunga denuncia proibição de doar comida para vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul Campeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994, Dunga está na mobilização para ajudar as pessoas afetadas pelas enchentes no Rio...

Alto contraste

A+

A-

Campeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994, Dunga está na mobilização para ajudar as pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O ex-jogador e técnico, contudo, fez uma grave denúncia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Tragédia no RS: Blumenau disponibiliza 12 pontos de coleta para doações

• Blumenau recebe evento sobre tratamento de Parkinson

• Surfista manezinho de 19 anos conquista título na Austrália



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.