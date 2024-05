Família de preparador físico do Figueirense perde tudo com as chuvas no RS A família do preparador físico Rafael Fernandes, do Figueirense, foi uma das afetadas pelo alto volume de chuva que tem deixado um...

ND Mais| 05/05/2024 - 18h32 (Atualizado em 05/05/2024 - 18h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share