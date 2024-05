ND Mais |Do R7

Febre do oropouche: SC mantém número de casos mesmo com salto da doença pelo país Um boletim epidemiológico do MS (Ministério da Saúde) divulgado nesta semana mostra o aumento no número de casos da FO (Febre do...

Alto contraste

A+

A-

Um boletim epidemiológico do MS (Ministério da Saúde) divulgado nesta semana mostra o aumento no número de casos da FO (Febre do Oropouche) no Brasil. Apesar do salto para 5.102 registros da doença, Santa Catarina se mantém com 10 casos confirmados.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Febre do oropouche: SC mantém número de casos mesmo com salto da doença pelo país

• Central do tempo: chuvas persistentes e volumosas em SC

• Dona de bar é presa por suspeita de exploração sexual de adolescente em SC



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.