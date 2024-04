Feira da Construção em Balneário Camboriú - Destaques e Tendências A Construsul BC chegou ao seu último dia em Balneário Camboriú, reunindo profissionais e empresas do ramo da construção civil. Neste...

A Construsul BC chegou ao seu último dia em Balneário Camboriú, reunindo profissionais e empresas do ramo da construção civil. Neste evento, são apresentadas as mais recentes inovações, tendências e oportunidades de negócio para o setor. Com uma expectativa de movimentar cerca de 300 milhões de reais em negócios, a feira promete impulsionar o mercado da construção na região.

