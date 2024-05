ND Mais |Do R7

Feira do Mel: uma experiência única em Santa Catarina Prepare-se para uma experiência única na Feira do Mel, onde mais de 200 produtores de todas as regiões de Santa Catarina estarão...

Alto contraste

A+

A-

Prepare-se para uma experiência única na Feira do Mel, onde mais de 200 produtores de todas as regiões de Santa Catarina estarão presentes com seus produtos e derivados na Praça da Alfândega, ao lado do Mercado Público. Põe na tela, Amarelo!

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Confira o quadro do Cacau Menezes desta sexta-feira

• Presentes Especiais: saiba o que os moradores de Itajaí planejam para o Dia das Mães!

• VÍDEO: Ítalo Ferreira e Pedro Scooby resgatam outro cavalo de laje durante enchente no RS



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.