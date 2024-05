Figueirense brilha com trio de ataque e vence na Série C O trio de ataque do Figueirense funcionou e o time venceu a Aparecidense por 2 a 0, neste domingo (5), no Estádio Orlando Scarpelli...

ND Mais| 05/05/2024 - 20h32 (Atualizado em 05/05/2024 - 20h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share