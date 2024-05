ND Mais |Do R7

Figueirense: em busca da ascensão na Série C A preparação do Figueirense para enfrentar o Floresta na próxima segunda-feira (20), às 20h, no Ceará, está reforçada. O meia Camilo...

Alto contraste

A+

A-

A preparação do Figueirense para enfrentar o Floresta na próxima segunda-feira (20), às 20h, no Ceará, está reforçada. O meia Camilo mais uma vez realizou a atividade completa e pode enfim estrear pelo time alvinegro na Série C do Campeonato Brasileiro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Estudantes da UFSC entram em greve e montam barricadas nos acessos ao campus

• MDB anuncia que terá 226 candidatos a prefeito e 81 a vice-prefeito em SC

• Figueirense tem opções para ‘encorpar’ o time e subir na Série C



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.