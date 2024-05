Figueirense inova ao oferecer tours gratuitos para escolas no estádio A denúncia recebida por whatsapp aqui na coluna de que o Figueirense vai cobrar pelo "tour" de escolas no estádio Orlando Scarpelli...

A denúncia recebida por whatsapp aqui na coluna de que o Figueirense vai cobrar pelo "tour" de escolas no estádio Orlando Scarpelli não procede, segundo o John Léo, diretor de Comunicação e Marketing do clube. À coluna, John esclareceu o seguinte: "Estamos em via de profissionalizar o tour de um modo geral como ocorre em outros clubes, cobrando uma taxa simbólica, no entanto, os colégios públicos e projetos sociais terão gratuidade" garante.

