Flagra! Prefeito perde as calças durante discurso na Colômbia O prefeito do município de Sabanalarga, na Colômbia, Jorge Elias Chams, passou uma situação constrangedora durante discurso em uma...

O prefeito do município de Sabanalarga, na Colômbia, Jorge Elias Chams, passou uma situação constrangedora durante discurso em uma escola da região. As calças do gestor caíram enquanto ele falava sobre o aniversário da instituição de ensino.

