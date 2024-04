Flagrante inusitado: motorista dorme dentro do veículo no Elevado Rita Maria Uma cena inusitada chamou a atenção da Guarda Municipal nesta madrugada (29). Durante um patrulhamento, agentes da GMF se depararam...

Alto contraste

A+

A-

Uma cena inusitada chamou a atenção da Guarda Municipal nesta madrugada (29). Durante um patrulhamento, agentes da GMF se depararam com um carro atravessado no acesso ao Elevado Rita Maria. Ao se aproximarem para prestar assistência, encontraram o motorista dormindo dentro do veículo. O condutor alegou ter estacionado para descansar, causando surpresa aos agentes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Lojistas falam sobre sugestão de colocar ônibus para circularem pela rua XV de Novembro

• Chuva desde domingo provocou alagamentos e deslizamentos em bairros de Blumenau

• VÍDEO! Renato Gaúcho ‘janta’ repórter em coletiva e viraliza



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.