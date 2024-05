Florianópolis: Desafios e Oportunidades na Gestão Pública O editorial do Grupo ND destaca a problemática dos altos gastos da Prefeitura de Florianópolis com aluguéis, enquanto outras cidades...

O editorial do Grupo ND destaca a problemática dos altos gastos da Prefeitura de Florianópolis com aluguéis, enquanto outras cidades investem na construção de sedes próprias. Em meio a uma dívida com a cidade, o município perde a oportunidade de economizar recursos públicos e investi-los em áreas essenciais como educação, saúde e projetos sociais. A centralização dos serviços e a transparência no uso do dinheiro do contribuinte também são temas destacados, ressaltando a importância de uma gestão responsável e transparente. A campanha eleitoral que se aproxima traz o debate sobre essa questão, destacando a necessidade de uma abordagem responsável e transparente por parte dos candidatos.

