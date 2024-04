Florianópolis toma medidas emergenciais contra a dengue Após o aumento de casos de dengue a prefeitura de Florianópolis divulgou que ampliou o horário de funcionamento do CRD (Centro de...

Após o aumento de casos de dengue a prefeitura de Florianópolis divulgou que ampliou o horário de funcionamento do CRD (Centro de Referência para Dengue). Agora, o local ficará aberto das 7h às 22h, com acréscimo de três horas no horário de funcionamento.

