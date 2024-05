Forças de Joinville em ação no RS: confronto com criminosos em operação policial A atuação das forças de segurança de Joinville se estendeu até o Rio Grande do Sul. O 1º Batalhão de Pronta Resposta de Joinville...

ND Mais|Do R7 21/05/2024 - 15h33 (Atualizado em 21/05/2024 - 15h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share