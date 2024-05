ND Mais |Do R7

Frio intenso atinge Santa Catarina: geada e temperaturas negativas O frio chegou com força em Santa Catarina, transformando as paisagens e cobrindo São Joaquim com uma camada de gelo. As temperaturas...

Alto contraste

A+

A-

O frio chegou com força em Santa Catarina, transformando as paisagens e cobrindo São Joaquim com uma camada de gelo. As temperaturas despencaram, chegando abaixo de zero grau, especialmente na região serrana, onde a geada é um espetáculo comum. Saiba mais sobre o frio intenso que atingiu o estado e as consequências dessa queda brusca nas temperaturas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Proteção aos felinos: iniciativa identifica gatos castrados para evitar capturas indevidas

• Jogos digitais, reviews, atualizações e mais: Grupo ND lança portal ND Games

• Temporada de pesca da tainha: resultados promissores



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.