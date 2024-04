Funcionário mais antigo do mundo é homenageado ao completar 102 anos Walter Orthmann, detentor do recorde mundial do Guinness World Records pela mais longa carreira na mesma empresa, ganhou uma festa...

