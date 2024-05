Giassi Supermercados faz doação de mais de 10 mil litros de água ao RS O grupo Giassi Supermercados, do Sul de Santa Catarina, uniu-se em prol do Rio Grande do Sul. A empresa supermercadista doou 10.560...

Alto contraste

A+

A-

O grupo Giassi Supermercados, do Sul de Santa Catarina, uniu-se em prol do Rio Grande do Sul. A empresa supermercadista doou 10.560 litros de água para os gaúchos, que foram drasticamente afetados pelas chuvas nos últimos dias.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• VÍDEO: Atacante do Arsenal ‘abandona’ jogada para cavar pênalti na Premier League

• Série B: Avaí empata fora de casa, Chapecoense e Brusque ainda jogam no fim de semana

• Entrevista Coletiva: Convidado dessa edição é o treinador do Concórdia Emerson Cris



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.