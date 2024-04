Golden Retriever ajuda mulher grávida em momento fofo

Alto contraste

Woody, um Golden Retriever, conquistou o coração dos internautas ao protagonizar um momento hilário. Em uma cena de afeto, o pet ajudou a tutora grávida a retirar as meias, tarefa que é difícil para as mulheres com um "barrigão".

