Goleiro brilha e segura o Criciúma na Copa do Brasil O Criciúma perdeu por 1 a 0 para o Bahia no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O placar só não foi mais elástico para...

O Criciúma perdeu por 1 a 0 para o Bahia no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O placar só não foi mais elástico para a equipe baiana por causa da grande atuação do goleiro Gustavo.

