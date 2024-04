Grave acidente de motocicletas na SC-406, Sul da Ilha

Alto contraste

Uma colisão frontal entre duas motocicletas no início da manhã deste sábado (20), deixou duas pessoas em estado grave na SC-406, no Morro das Pedras, Sul da Ilha de Florianópolis. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Celso Ramos. As motos foram removidas por guincho e a via foi limpa após o acidente. Fique por dentro dos detalhes desta trágica ocorrência.

