Grave acidente deixa motociclista em estado grave em SC Um motociclista de 29 anos está em estado grave após ser arremessado 40 metros do local do acidente, na noite de domingo (21). A...

Alto contraste

A+

A-

Um motociclista de 29 anos está em estado grave após ser arremessado 40 metros do local do acidente, na noite de domingo (21). A colisão entre um carro e a motocicleta foi registrada na linha Taipa Baixa, interior de Mondaí, no Oeste de Santa Catarina.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Justiça concede liberdade provisória a Fábio Negão, Vereador preso por peculato em Itajaí

• Motociclista é arremessado 40 metros após acidente em SC e motocicleta se despedaça

• Ex-vereador condenado por homicídio em Timbó é preso no Paraná



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.