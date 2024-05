ND Mais |Do R7

Grupo GRM de Joinville se une em solidariedade às vítimas no RS

A solidariedade se faz presente em Joinville diante da triste situação enfrentada pelos nossos vizinhos do Rio Grande do Sul. O Grupo de Resgate em Montanha está lá desde o início da tragédia ambiental, prestando apoio e auxílio às vítimas. Nesta reportagem, o diretor operacional do GRM compartilha detalhes sobre os trabalhos realizados e como a equipe está contribuindo para ajudar aqueles que foram afetados pela calamidade. Junte-se a nós para conhecer mais sobre essa comovente iniciativa de ajuda humanitária.

