Heimatfest: A festa que celebra os 35 anos de emancipação em Forquilhinha Em Forquilhinha, no sul do estado, acontece mais uma edição da Heimatfest, uma das maiores festas da região. Este ano, o evento...

Alto contraste

A+

A-

Em Forquilhinha, no sul do estado, acontece mais uma edição da Heimatfest, uma das maiores festas da região. Este ano, o evento também celebra os 35 anos de emancipação do município. A repórter Emanuela Justina está lá para trazer todos os detalhes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Governo de SC sanciona lei que proíbe uso de cigarro em parques

• Prêmio Acip reconhece empreendedores de destaque em Palhoça

• Com investimento de R$ 27 milhões, Crio é inaugurado em Criciúma após 11 anos



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.