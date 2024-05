ND Mais |Do R7

História de Superação: Conheça a batalha de uma moradora de Xanxerê contra a meningite

No quadro Histórias de Vida de hoje, vamos conhecer uma moradora de Xanxerê que enfrentou uma batalha intensa contra a meningite há cinco anos e, até hoje, convive com as sequelas deixadas pela doença.

