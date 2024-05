ND Mais |Do R7

Homem encapuzado foge com R$ 10 mil após assaltar supermercado e agredir cliente em Tijucas Um homem encapuzado invadiu um supermercado e rendeu os funcionários e clientes do local na noite de sexta-feira (10), em Tijucas...

Alto contraste

A+

A-

Um homem encapuzado invadiu um supermercado e rendeu os funcionários e clientes do local na noite de sexta-feira (10), em Tijucas, na Grande Florianópolis. O assaltante chegou a agredir um dos clientes e fugiu do estabelecimento com aproximadamente R$ 10 mil em dinheiro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Carro cai em barranco e atinge casa em SC

• Homem encapuzado foge com R$ 10 mil após assaltar supermercado e agredir cliente em Tijucas

• De chuvas intensas até seca: tempo causou desafios para SC em abril; veja região mais afetada



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.