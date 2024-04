Alto contraste

A+

A-

ND Mais ND Mais (ND Mais)

Um fetiche inusitado levou um homem de 56 anos ao hospital com dores insuportáveis. Isso porque ele teve uma constipação severa após enfiar um coco no ânus. A situação bizarra virou caso de estudo, publicado no British Journal of Surgery em 2023.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais

• Resultado da Lotofácil 3062 de hoje 25/03: confira os números sorteados

• Homem insere coco no ânus em ato sexual e desafia habilidade de médicos em cirurgia

• Resultado da Quina 6399 de hoje 25/03: confira os números sorteados

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.