Ícone da música tradicionalista no Rio Grande do Sul falece aos 80 anos Morreu, aos 80 anos, o ícone da música tradicionalista, Albino Manique. O músico e acordeonista morreu na manhã desta quinta-feira...

Alto contraste

A+

A-

Morreu, aos 80 anos, o ícone da música tradicionalista, Albino Manique. O músico e acordeonista morreu na manhã desta quinta-feira (25), no Hospital São Lucas da PUCRS, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O artista fundou o grupo Os Mirins e era natural do município de São Francisco de Paula, na Serra gaúcha.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Assembleia Legislativa Avalia Infraestrutura das Rodovias Catarinenses

• Morre aos 80 anos Albino Manique, ícone da música tradicionalista no Rio Grande do Sul

• Alerta em Santa Catarina: Golpes Miram Advogados e Clientes em Caçador



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.