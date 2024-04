Imbituba em reconstrução: solidariedade em ação Após as intensas chuvas que afetaram o Sul do Estado, a cidade de Imbituba está promovendo um mutirão de reconstrução neste fim...

Após as intensas chuvas que afetaram o Sul do Estado, a cidade de Imbituba está promovendo um mutirão de reconstrução neste fim de semana. Comunidade, voluntários e autoridades se unem para recuperar áreas atingidas e oferecer ajuda àqueles que foram afetados pelos danos causados pelas tempestades. Mais detalhes com Vinicius Sieglitz.

