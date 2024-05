Influencer de SC mobiliza doações em tempo recorde

Alto contraste

Em menos de 48 horas, a influencer catarinense, Karina Ramos, arrecadou uma impressionante quantia de R$50 mil em doações para vítimas das enchentes no RS, no último domingo (05), no município de Palhoça, na Grande Florianópolis.

