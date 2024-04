Investigação do MPF aponta multinacional em Joinville envolvida em cartel em licitações públicas Cinco empresas e 17 pessoas são alvos de ação civil do MPF-SP (Ministério Público Federal de São Paulo) por suspeita de prática de...

Cinco empresas e 17 pessoas são alvos de ação civil do MPF-SP (Ministério Público Federal de São Paulo) por suspeita de prática de cartel, acordo de cooperação entre empresas que buscam controlar um mercado. Entre os investigados está a Tigre, multinacional com sede em Joinville, no Norte de Santa Catarina.

