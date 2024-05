ND Mais |Do R7

Irani se une a Santa Tereza para ajudar na reconstrução após as chuvas Irani, no Meio-Oeste de SC, adotou o município gaúcho de Santa Tereza para auxiliar na reconstrução após as chuvas no Rio Grande...

Alto contraste

A+

A-

Irani, no Meio-Oeste de SC, adotou o município gaúcho de Santa Tereza para auxiliar na reconstrução após as chuvas no Rio Grande do Sul.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Pelo segundo ano consecutivo, Joinville é considerada ‘nível A’ no Mapa do Turismo Brasileiro

• Cerca de 40 municípios de SC adotam cidades afetadas pelas enchentes no RS; veja quais

• Alesc reconhece os 35 anos de fundação do Grupo ND com solenidade



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.