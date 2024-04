JEC Futsal dá adeus à Copa do Brasil após derrota para o Atlântico O JEC Futsal se despediu da Copa do Brasil na noite desta sexta-feira (26). Depois de perder o primeiro jogo, no Centreventos Cau...

Alto contraste

A+

A-

O JEC Futsal se despediu da Copa do Brasil na noite desta sexta-feira (26). Depois de perder o primeiro jogo, no Centreventos Cau Hansen, o Tricolor foi novamente superado pelo Atlântico e está fora da competição nacional. Em Erechim, o time da casa venceu por 3 a 1 com gols de Deivão, Suelton e Chape. Kevin balançou a rede para o JEC.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• JEC Futsal perde a segunda para o Atlântico e está fora da Copa do Brasil

• ‘Fit e sem glúten’: torta de frango fácil e perfeita para a sua dieta

• VÍDEO: imagens fortes mostram homem chicoteando cachorro em Camboriú



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.