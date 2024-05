ND Mais |Do R7

Joinville busca verba federal milionária para projetos de prevenção a desastres naturais Diante da tragédia no Rio Grande do Sul e constantes mudanças climáticas, diversas cidades se preparam para eventos extremos. Joinville...

Alto contraste

A+

A-

Diante da tragédia no Rio Grande do Sul e constantes mudanças climáticas, diversas cidades se preparam para eventos extremos. Joinville que costuma sofrer com cheias, por exemplo, tem três projetos para prevenção de desastres em análise junto ao governo federal.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Projetos de ferrovias de SC são discutidos em audiência pública

• Joinville busca verba federal milionária para projetos de prevenção a desastres naturais

• Mercado imobiliário está aquecido em SC, diz Marcelo Brognoli



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.