Joinville se mobiliza para ajudar vítimas das chuvas no RS Dois caminhões já foram carregados com doações para serem enviados às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. A ação é organizada...

Dois caminhões já foram carregados com doações para serem enviados às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. A ação é organizada pelos grupos de Rotary da cidade de Joinville, no Norte do Estado, com apoio da prefeitura e dos Bombeiros Voluntários.

