Jorginho Mello em destaque no Sul de SC O Sul do Estado recebe o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), na tarde desta sexta-feira (26). O chefe do executivo...

ND Mais| 26/04/2024 - 22h36 (Atualizado em 26/04/2024 - 22h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share