Julgamento em Canoinhas: Trio é condenado por matar jovem em um dos julgamentos mais longos de SC Um dos julgamentos mais longos de Santa Catarina terminou, no último sábado (11), com a condenação do trio acusado de matar um jovem...

Um dos julgamentos mais longos de Santa Catarina terminou, no último sábado (11), com a condenação do trio acusado de matar um jovem em Canoinhas, no Planalto Norte, em abril de 2021. A Sessão de Júri, que começou na última segunda-feira (6), durou seis dias.

